Peter Andre (48) ist stolz auf seine Tochter Princess (14). Vor wenigen Monaten nahm der Sänger seine Tochter erstmals mit auf den roten Teppich. Doch wie der Ex-Mann von Katie Price (43) vorab verriet, sei der gemeinsame Gang über den Red Carpet eine Ausnahme gewesen. Peter wolle nämlich nicht, dass sein Nachwuchs zum It-Girl werde. Über eine andere Entwicklung im Leben seiner Tochter freute sich der Musiker aber sehr: Princess will sich nun ihren ersten richtigen Job suchen.

"Sie hat neulich gesagt, dass sie babysitten und andere Jobs machen möchte, um Taschengeld zu verdienen, was sehr süß ist", erzählte der 48-Jährige stolz in einem Interview mit New! Magazine. Doch da Princess erst 14 ist, sei der TV-Star der Meinung, dass es noch etwas zu früh dafür sei. "Aber ich denke, sie wird damit anfangen, auf Millie und Theo aufzupassen", verriet Peter. Im Beisein ihres älteren Bruders Junior (16) und eines anderen Erwachsenen, dürfe sie dann auf ihre Geschwister aufpassen.

"Sie hat auch gefragt, ob sie die Hunde der Nachbarn ausführen darf. Ich bin wirklich stolz auf sie, dass sie die Initiative ergriffen hat", schwärmte der vierfache Vater. Die 14-Jährige ist bereits selbst Besitzerin eines Hundes. Diesen hatte sie erhalten, nachdem ihr erster Vierbeiner verstorben war.

Anzeige

Getty Images Emily MacDonagh, Junior Savva, Princess Tiaamii und Peter Andre in London im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Princess

Anzeige

Instagram / carljwoods Katie Price und Princess mit ihrem neuen Hund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de