Mit diesem Look zieht True Thompson (3) alle Blicke auf sich. Immer wieder begeistert Khloé Kardashians (37) Tochter das Netz mit ihren luxuriösen Looks. Dabei steht der Promi-Spross seiner Mutter in Sachen Fashion augenscheinlich auch in nichts nach. So lichtete die Unternehmerin ihren Nachwuchs vergangenes Jahr beispielsweise mit einer rund 1.300 Euro teuren Louis-Vuitton-Tasche ab. Nun bezauberte True das Netz erneut in einem modischen Designer-Outfit.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die stolze Mama nun einige Schnappschüsse ihrer Tochter. Auf den Bildern posierte die Dreijährige in einem bunten Kleidchen, das laut Khloé von Dolce & Gabbana stammt. Dazu kombinierte True eine stylishe Lederjacke und schwarze Stiefel. "Nur gute Vibes", betitelte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit die Fotos in Anlehnung an den Namen des Kleidungsstücks. Und das hat es preislich ganz schön in sich. Laut Hollywood Life kostet der Hingucker des Outfits der kleinen Fashionista nämlich 495 US-Dollar. Das entspricht umgerechnet rund 438 Euro.

Den Followern des Models gefiel der Look dennoch sehr gut. Unzählige User brachten zum Ausdruck, wie toll die Tochter von Tristan Thompson (30) und Khloé doch aussehe. "So süß" oder "Kleine Göttin", lauteten nur einige der Kommentare unter dem Beitrag. Augenscheinlich war auch Trues Oma Kris (66) von dem Look hin und weg, denn die Fernsehpersönlichkeit hinterließ unter dem Post viele rosafarbene Herz-Emojis.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloé Kardashians Tochter

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im November 2021

Instagram / khloekardashian True Thompson im Januar 2022

