Macaulay Culkin (41) und Brenda Song (33) schweben auf Wolke sieben. Seit fast fünf Jahren gehen der "Kevin – Allein zu Haus"-Star und die in Kalifornien geborene Beauty nun schon zusammen durchs Leben. Vergangenes Jahr im April gaben die beiden Turteltauben dann ganz überraschend bekannt, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs bekommen hätten. Laut eines Insiders hat sich das Paar jetzt auch miteinander verlobt. Macaulay und Brenda sollen sich auch schon wahnsinnig auf ihre gemeinsame Zukunft freuen.

Wie People nun berichtete, kommt die Verlobung für das Paar zum perfekten Zeitpunkt in seinem Privatleben. Laut eines Bekannten der beiden Schauspieler hätten der 41-Jährige und seine Herzdame es seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Dakota sehr genossen, als Familie Zeit miteinander zu verbringen. Ihre Verlobung stelle deshalb den nächsten logischen Schritt in der Entwicklung ihrer Beziehung dar. "Sie sind sehr gespannt auf ihre gemeinsame Zukunft", versicherte der Insider anschließend.

Am Mittwoch hatte eine Quelle gegenüber dem Magazin die Bombe platzen lassen, dass der gebürtige New Yorker vor seiner Liebsten auf die Knie gefallen sei. Wenige Tage zuvor war die Zack & Cody-Darstellerin bereits von einigen Paparazzi in Los Angeles abgelichtet worden. Auf den Bildern trägt die 33-Jährige einen XXL-Diamantenring am linken Ringfinger.

ActionPress/CapitalPictures Macaulay Culkin, "Kevin – Allein zu Haus"-Star

Getty Images Brenda Song im November 2019

Instagram / brendasong Brenda Song und Macaulay Culkin

