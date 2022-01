Sie ist auf der Zielgeraden! Im Sommer 2021 überraschte Malin Andersson (29) ihre Community mit einer schönen Neuigkeit: Sie ist nach mehreren Fehlgeburten und dem Tod ihres Kindes wieder schwanger. Seitdem hält sie ihre Fans mit Updates immer auf den aktuellsten Stand. Doch allzu lange lässt ihr Baby sicher nicht mehr auf sich warten. Malin teilt im Netz nun das wohl letzte Babybauchbild!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 29-Jährige am Mittwoch ein Foto von ihrem ziemlich prallen Babybauch. Nur in einem grauen Top und einer nudefarbenen Unterhose bekleidet posiert die Reality-Beauty für die Kamera. "Mein letztes Babybauch-Pic", kommentiert sie ihren Beitrag simpel. Ganz offensichtlich steht die TV-Persönlichkeit kurz vor der Geburt und kann es kaum noch erwarten, ihr Baby in den Armen halten zu können.

Erst vor wenigen Wochen betonte Malin, wie erleichtert sie sei, dass sie die 34. Schwangerschaftswoche erreicht hat. "Es ist ein seltsames Gefühl, sich jetzt in der "sicheren" Zone zu befinden. Diese Schwangerschaft fühlt sich viel realer an. Ich glaube, ich habe unbewusst auf diesen Tag gewartet, um sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist. Und ich habe es geschafft", schrieb sie im Netz.

Instagram / missmalinsara Malin Anderssons Babybauch

Instagram / missmalinsara Malin Andersson im November 2021

Instagram / missmalinsara Malin Andersson im August 2021

