Hat Jasmin Herren (43) vorm Dschungelcamp-Start zu große Töne gespuckt? Seit etwa einer Woche bewohnt die Reality-TV-Bekanntheit mit einigen Promi-Mitbewohnern das Wildlife-Lager in Südafrika. Weil sie dort aber relativ schnell pikante Storys aus ihrem Privatleben ausgepackt und sogar ausführlich über den Tod ihres Ehemannes Willi Herren (✝45) gesprochen hatte, gab es zuletzt ordentlich Kritik für Jasmin. Ihre guten Freunde Rafi Rachek (32) und Sam Dylan (30) haben im Gespräch mit Promiflash Vermutungen geäußert, warum das so ist.

"Jasmin hat einen Fehler gemacht. Sie hätte nicht sagen dürfen: 'Ich geh da rein und möchte nicht die zweite Danni Büchner werden'", erklärte Sam gegenüber Promiflash. Tatsächlich hatte die Sängerin im Vorfeld darüber gelästert, dass das Hauptthema der Goodbye Deutschland-Auswanderin während ihrer Zeit im Dschungel ihr verstorbener Mann Jens Büchner (✝49) war. "Das Ding ist, es ist so viel in der Vergangenheit passiert und das ist natürlich das Thema", hielt der Prince Charming-Teilnehmer aber fest. Im Dschungel kämen den Stars wenige Tage oft vor wie Wochen und Selbstreflexion sei dabei an der Tagesordnung.

Rafi ist sich sicher, Jasmin hat im Vorfeld nicht geplant, mit diesen Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. "Dass sie das Thema so früh thematisiert hat, daran merkt man, dass sie keine Strategie hat. Sie ist verpeilt und polarisiert", stellte er klar. Auch sein Partner stimmte dem zu. "Da fallen irgendwann die Masken und du kannst das nicht planen. Man vergisst irgendwann die Kameras", äußerte er.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Jasmin Herren im Dschungelcamp 2022

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

RTL Jasmin Herren im Dschungelcamp

