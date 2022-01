Der Dschungel fordert langsam, aber sicher seine Opfer! Seit sechs Tagen sitzen die zehn verbliebenen Stars bereits im südafrikanischen Dschungelcamp. Von Stunde zu Stunde gehen die Promis mehr und mehr auf dem Zahnfleisch – so sehr, dass Kandidatin Tara Tabitha (28) sogar schon einen ihrer Beißerchen verloren hat! Bei der Reinigung ihrer Kauleiste war dem OnlyFans-Sternchen ein Veneer rausgefallen, eine Katastrophe für das TV-Mäuschen. Doch auch die Zuschauer sorgten für eine Überraschung: Sie kürten nach tagelanger Führung von Harald Glööckler (56) dann Filip Pavlovic (27) zum Liebling – ob das heute so weitergeht?

An Tag sechs im Busch hatten weder Harald noch Filip große Möglichkeit, in der Gunst der Zuschauer zu steigen, denn: Die sechste Ausgabe dominierten ausnahmsweise mal andere Gesichter der Staffel! Eric Stehfest (32) rührte die Fans mit seinen Überlegungen, seiner Mutter, zu der er keinen Kontakt mehr habe, ein Signal senden zu wollen. Tina Ruland (55) und Anouschka Renzi (57) fetzten sich einmal mehr wegen des Themas Luxusgegenstandschmuggel und Tara und Linda Nobat (27) erspielten sich in der Dschungelprüfung "Schrotto-Lotto" – inklusive eines Käfigs voller Federn, Schleim und Co. – nur drei Sterne.

Doch konnten die Mädels mit dieser Leistung vielleicht wenigstens Sympathiepunkte beim Publikum wettmachen? Vor allem das Ex-Bachelor-Babe war in den vergangenen Tagen nicht gerade gut bei den Zuschauern weggekommen. Zwar waren die bereits ausgeschiedene Janina Youssefian (39) und Schauspielerin Anouschka stets unbeliebter gewesen, dennoch reihte sich Linda immer nur knapp vor den beiden im Beliebtsheitsranking ein. Wer liegt nach Tag sechs für euch vorne? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Manuel Flickinger und Tara Tabitha im Dschungelcamp

RTL Linda und Tara in der Dschungelprüfung 2022

