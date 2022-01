Hat Liliana Matthäus (34) ihre Meinung zwecks Babynamen etwa geändert? Die Ex-Frau von Lothar Matthäus (60) hatte im Oktober vergangenen Jahres enthüllt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Wenig später verkündete sie ihren Fans zuckersüße News: Es wird ein Mädchen. Im Dezember schien es so, als hätte die Beauty bereits einen Namen für ihr ungeborenes Baby-Girl auserkoren – Gigi. Doch angeblich soll Lilianas Baby doch auf einen anderen Namen hören!

Jedoch lagen ihre Fans mit der Vermutung, dass ihr erstes Kind Gigi heißen soll, gar nicht so falsch. Denn offenbar handelt es sich dabei um eine Abkürzung für Virginia. Auf Instagram hatte Liliana vor einigen Tagen eine rosafarbene Schnullerkette mit diesem Namen darauf geteilt – das süße Accessoire ist also augenscheinlich für ihre kleine Maus bestimmt. Lange wird es vermutlich nicht mehr dauern, bis das Model sein Baby samt Schnuller und süßen Outfits im Kinderwagen umherschieben kann.

In den vergangenen Wochen ist Lilianas Babykugel nämlich mächtig gewachsen. Im Netz teilt die Schauspielerin regelmäßig niedliche Schwangerschaftsupdates in Form von Schnappschüssen samt Babybäuchlein. Im Dezember zelebrierte das Model ganz sexy in einem rosa Mini-Kleid seine Babyshower und gewährte seinen Fans an diesem besonderen Tag intime Einblicke.

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im Januar 2022 in München

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus bei ihrer Babyshower

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, Model

