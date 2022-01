Sie hat wohl ein eindeutiges Beuteschema! Seit Anfang des Jahres brodelt die Gerüchteküche um Kanye West (44): Der Rapper soll nach der Trennung von Kim Kardashian (41) Schauspielerin Julia Fox (31) daten. Immer wieder wurden die beiden auf gemeinsamen Dates gesehen. Und ganz offensichtlich sucht sich die Beauty ihre Lover auch nach einem ganz bestimmten Schema aus. Vor Kanye bandelte Julia nämlich schon mit einem anderen Rapper an – und zwar Drake (35)!

Das berichtet nun Page Six. Wie ein Insider dem Onlineportal verrät, sollen die beiden bereits 2019 in Kontakt gestanden haben. Damals schrieb der "Hotline Bling"-Interpret der 31-Jährigen via Instagram. Nur ein Jahr später wurde es dann wohl ernster und die beiden unternahmen immer mehr zusammen. "Sie flog das eine Mal sogar in seine Heimatstadt Toronto, um bei ihm zu bleiben", plaudert die Quelle aus. Ihre kurze Liebelei überstand allerdings den ersten Lockdown nicht.

Mittlerweile ist Julia mit Kanye überaus glücklich. Erst vor wenigen Tagen haben sich die beiden das erste Mal gemeinsam auf einem Red Carpet präsentiert. Im Partnerlook rockten sie eine Modenschau im Rahmen der Paris Fashion Week und strahlten dabei mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette.

Anzeige

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Drake im Oktober 2021

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de