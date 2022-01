Nicole Kidman (54) ist immer noch ganz verliebt in ihren Keith Urban (54). Die Schauspielerin und der Sänger sind seit 2006 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, die 13-jährige Sunday Rose und die elfjährige Faith Margaret. Wie glücklich Nicole und Keith miteinander sind, machen sie nicht nur im Netz, sondern auch bei öffentlichen Auftritten deutlich. Jetzt kam Nicole sogar gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

In einem Interview bei CBS Mornings verriet die 54-Jährige mit einem leichten Lächeln im Gesicht, dass sie Keith zwar erst später in ihrem Leben getroffen habe, das aber gar nicht schlimm sei. "Es ist das Beste, was mir je passiert ist. Dieser Mann ist das Beste, was mir je passiert ist", betonte die Big Little Lies-Darstellerin.

Erst vor wenigen Wochen hatte Nicole dem "You Gonna Fly"-Interpreten öffentlich süße Worte gewidmet. "Ich habe einen fantastischen Ehemann und abgesehen von allem Trubel sind Keith und ich ziemlich normal", erzählte sie gegenüber The Australian Women's Weekly. Ihr Arbeits- und Privatleben würden die beiden strikt voneinander trennen.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Nicole Kidman und Ehemann Keith Urban, 2021

Instagram / keithurban Nicole Kidman und Keith Urban an Nicoles Geburtstag 2021

