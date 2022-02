Sie ist wieder vergeben! Mehr als sechs Jahre sind Schauspielerin Lala Kent (31) und Regisseur Randall Emmett ein Paar gewesen – drei Jahre davon sogar verlobt. Anfang des vergangenen Jahres krönte Töchterchen Ocean das Glück der beiden. Einige Monate später folgte dann der Schock: Lala und ihr Verlobter Randall haben sich getrennt. Doch nun hat die "Vanderpump Rules"-Darstellerin verkündet: Sie datet einen neuen Mann!

Während eines Gesprächs mit Amazon Live erklärte Lala, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. "Er ist gebaut wie Superman – und hat eine Menge Tattoos", verriet die 31-Jährige über ihren neuen Partner, der offenbar ihrem Traummann entspricht. Eigentlich wollte sie nach ihrer gescheiterten Beziehung mit dem Regisseur erst mal eine Pause vom Dating einlegen: "Ich habe in meinem Podcast eine Million Mal gesagt, dass ich noch nicht bereit bin." Doch nun haben die beiden Turteltauben ein gemeinsames Date mit Freunden, bei dem sie sich noch besser kennenlernen wollen. "Ich bin sehr aufgeregt", beschrieb die Schauspielerin ihre Gefühlslage.

Lala hat eine schwere Zeit hinter sich – ihr Ex Randall soll sie nämlich betrogen haben. Vor einigen Monaten erzählte sie bereits: "Ich weiß, dass er das immer wieder abstreitet, aber ich habe Beweise. Unter dem Strich fühlt es sich so an, als sei unsere Beziehung auf nichts als Lügen aufgebaut gewesen."

Getty Images Lala Kent, Oktober 2019

SYSPEO/SIPA / ActionPress Randall Emmett und Lala Kent

Instagram / lalakent Lala Kent und ihre Tochter Ocean, 2021

