Mats Hummels (33) denkt trotz der räumlichen Trennung an seine Cathy (34). In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte über eine Scheidung des Paares. Doch von den negativen Schlagzeilen lassen sich die beiden nicht die Stimmung verderben und zeigen regelmäßig im Netz, wie sehr sie einander unterstützen. Am Montag feierte die in Dachau geborene Beauty nun ihren Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Tages schickte Mats seiner Cathy nun einen bunten Blumenstrauß als Geburtstagsüberraschung zu.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die einstige Schlag den Star-Kandidatin Anfang der Woche einige Bilder von ihrem Ehrentag mit ihrer Community. So postete sie beispielsweise einige Clips, in denen sie den Tag gemütlich auf ihrer Terrasse in Thailand ausklingen ließ. Dort dreht das It-Girl aktuell für die neue Staffel von Kampf der Realitystars. Außerdem teilte die frischgebackene 34-Jährige ein kurzes Video, in dem sie das Geburtstagsgeschenk zeigte, das sie von ihrem Mann erhalten hatte – Mats hat also trotz der Distanz an sie gedacht! "Noch eine Überraschung", schrieb Cathy überwältigt zu einem Clip des wunderschönen Bouquets.

Anlässlich von Mats Ehrentag im Dezember hatte die Influencerin ebenfalls keine Kosten und Mühen gescheut und eine Themenparty für den Borussia-Dortmund-Kicker auf die Beine gestellt. Mit einem an Harry Potter angelehnten Bärchenkuchen hatte Cathy den 33-Jährigen überrascht. Von den Vorbereitungen sowie von den Feierlichkeiten hatte sie damals einige humorvolle Schnappschüsse und Videos geteilt.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats Hummels Blumenstrauß für Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de