Geht es Cathy Hummels (34) etwa nicht gut? Zuletzt schwirrten diverse Trennungsgerüchte um die Influencerin und ihren Mann Mats Hummels (33). Doch trotz all der Spekulationen um eine Scheidung zeigten sich die Eltern eines Sohnes immer wieder harmonisch als Familie. Zum Geburtstag der gebürtigen Bayerin ließ der Profifußballer ihr einen Blumenstrauß zukommen. Im Netz zeigten sich Cathys Fans aber dennoch besorgt!

Via Instagram postete die 34-Jährige ein neues Foto von sich, auf dem sie mit ernstem Gesichtsausdruck in die Kamera blickt, um ihr Make-up zu zeigen. Ihre Follower finden jedoch, dass Cathy auf diesem Bild einen niedergeschlagenen Eindruck macht. "Du bist wunderschön, auch wenn du hier irgendwie fertig aussiehst", merkte ein User an. Auch ein weiterer Follower glaubt, Kummer in ihrem Blick zu erkennen und kommentierte: "So traurige Augen heute."

Derzeit befindet sich Cathy in Thailand und ist als Moderatorin für die kommende Staffel von Kampf der Realitystars im Einsatz – und vermisst dort vor allem ihren Sohn Ludwig (4). "Es war eine neue Erfahrung, ohne meine Familie zu sein. Aber bald hole ich das in vollen Zügen nach", schrieb sie an ihrem Geburtstag.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Sohnemann Ludwig

