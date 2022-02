Martina Gleissenebner-Teskey konnte schon einige Modelerfahrungen sammeln! Die Österreicherin ist bei der 17. Staffel von Germany's next Topmodel dabei, die kommenden Donnerstag endlich um 20:15 Uhr auf ProSieben startet. Dabei ist sie die erste Kandidatin, die gemeinsam mit ihrer Tochter namens Lou-Anne an dem Format teilnimmt. Doch tatsächlich ist die Fashionbranche kein Neuland für Martina: Sie verriet nun, dass sie in den 90er-Jahren schon einige Modeljobs hatte!

Für ProSieben stellte sich die 50-Jährige in einem kurzen Video vor. Dabei gab sie preis, dass sie während ihres Studiums zu Beginn der 90er-Jahre viel als Model gearbeitet habe. "Ich war in Österreich sehr erfolgreich, habe Kampagnen gemacht, Plakate – und bin da auch international rumgekommen", berichtete Martina. Doch ihren Traum habe sie nach einigen Jahren aufgegeben. Der Grund? "Ich hatte damals nicht das Selbstbewusstsein und habe es dann einfach nicht weiter gemacht", gab die Beauty aus Klosterneuburg ehrlich zu.

Doch nun wolle Martina einen neuen Versuch wagen. "Ich habe mir zu meinem 50. Geburtstag einen besonderen Wunsch erfüllt, nämlich mir die Chance zu geben, bei GNTM dabei zu sein", meinte sie. Die Videografin habe sich zwar unabhängig von ihrer Tochter beworben, freue sich aber natürlich riesig darüber, gemeinsam mit Lou-Anne bei dem Format mitmachen zu dürfen.

Anzeige

Instagram / mgt_wondermind Martina, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / mgt_wondermind Martina und ihre Tochter Lou-Anne im Mai 2021

Anzeige

Instagram / mgt_wondermind Martina, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Martina schon so viel Modelerfahrung gesammelt hat? Ja, das war mir schon klar! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de