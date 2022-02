Ist die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit der Sex and the City-Figur Samantha Jones damit ausgeschlossen? Die Kultserie feierte mit And Just Like That gerade erst ein Comeback. Dabei schlüpften allerdings nur noch Cynthia Nixon (55), Kristin Davis (56) und Sarah Jessica Parker (56) in ihre alten Rollen. Samantha-Darstellerin Kim Cattrall (65) war nicht dabei – angeblich aufgrund ihres öffentlichen Streits mit Sarah Jessica. Doch hätte Kim die Möglichkeit, in einer weiteren Staffel zurückzukehren?

Diese Hoffnung haben aktuell nämlich viele Fans, die das Staffelfinale von "And Just Like That" gesehen haben. Doch die muss Sarah Jessica nun enttäuschen. Denn die Hauptdarstellerin stellt in einem Interview mit Variety klar, dass sie Kim gar nicht mehr als Samantha-Darstellerin zurücknehmen würde: "Ich glaube, das würde ich nicht. Dafür hat sie zu viele ihrer Gefühle öffentlich geteilt." Kim hatte sich nicht nur im Netz über Sarah Jessica geärgert, sondern auch immer wieder angedeutet, dass sie kein "And Just Like That"-Fan ist.

Doch auch wenn zwischen Sarah Jessica und Kim dicke Luft herrscht, unterscheidet die 56-Jährige zwischen Kim und ihrer Figur Samantha. Die vierte "Sex and the City"-Hauptfigur spielt bei "And Just Like That" nämlich immer wieder eine Rolle: "Samantha ist nicht weg. Samantha ist noch präsent und ich glaube sie wurde mit Respekt und Anmut behandelt. Sie wurde nicht zum Bösewicht gemacht. Sie war ein Mensch, der Gefühle in Bezug auf eine Beziehung hatte, und ich denke, wir haben einen Weg gefunden, das anzusprechen, der für die Menschen, die sie liebten, notwendig und wichtig war", ist Sarah Jessica sich sicher.

Anzeige

United Archives GmbH Der "Sex and the City"-Cast

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall, "Sex and the City"-Darstellerin

Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de