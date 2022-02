Barbara Radtke prägt die 17. Staffel von Germany's next Topmodel – die gebürtige Flensburgerin ist mit ihren 68 Jahren nämlich die bislang älteste Kandidatin in der Geschichte von Heidi Klums (48) Castingshow! Die Friseurin und Fachkosmetikerin möchte aber nicht einfach nur das nächste große Topmodel werden, sie möchte mit ihrer Teilnahme auch etwas bewirken: Sie will anderen Frauen Mut machen und beweisen, dass das Alter eben doch nur eine Zahl ist. Aber wer macht Barbara eigentlich Mut – und was sagen zum Beispiel ihre Kinder und Enkelkinder zu ihrer GNTM-Teilnahme?

"Meine Enkelkinder finden das toll und sind total begeistert", freute sich Barbara jetzt gegenüber Bunte und fügte hinzu: "Die sagen: 'Oma, das schaffst du!' Die haben mir so viel Mut gemacht." Aber nicht nur seitens ihrer Enkel bekommt die 68-Jährige während ihrer Zeit bei GNTM Unterstützung – auch ihre Tochter Monique steht hinter ihr: Die 40-Jährige arbeitet nämlich selbst als Model. "Wir haben auch schon ein paar Mutter-Tochter-Shootings gemacht", berichtete sie.

Umgekehrt kann aber auch Monique auf die Hilfe ihrer Mutter Barbara zählen. "Natürlich habe ich meine Tochter immer im Modeln bestärkt, weil sie es auch gerne wollte", betonte die GNTM-Kandidatin und erklärte: "Monique modelt hin und wieder in einem großen Modehaus in Husum. Da habe ich etwa vor zehn Jahren erfolgreich bei einem Model-Contest mitgemacht und saß danach drei Jahre hintereinander in der Jury."

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Anzeige

ProSieben/Rankin Das Plakat der 17. "Germany's next Topmodel"-Staffel

Anzeige

Instagram / babsradtke Barbara Radtke, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de