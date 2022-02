Geht der Schlagabtausch in die nächste Runde? Kanye West (44) und Kim Kardashian (41) schienen nach ihrer Trennung ziemlich gut miteinander auszukommen. Doch zuletzt schossen die beiden immer wieder in Richtung des jeweils anderen: Dabei ging es etwa um den TikTok-Account ihrer gemeinsamen Tochter North West (8). Doch jetzt wurden anscheinend ganz andere Vorwürfe laut: Kanye behauptet nämlich, dass Kim ihn der häuslichen Gewalt bezichtige!

Auf Instagram teilte Kanye jetzt Screenshots von Chatverläufen, in denen er gemeinsame Freunde nach Kims Nummer zu fragen scheint. "Gestern hat sie mir vorgeworfen, dass ich sie geschlagen haben soll!", schrieb er unter den Beitrag. Vorwürfe dieser Art seien gefährlich, gab der Rapper zu bedenken: "So was kann Leute ins Gefängnis bringen!"

Viele Fans waren bemüht, dem wütenden Musiker Mut zuzusprechen. "Kanye hat bisher nichts Falsches gesagt, mach weiter mit deinem Kampf um das Gute", schrieb ein enthusiastischer User. Andere drängten darauf, dass sich der Rapper mit seiner Verflossenen aussprechen solle.

