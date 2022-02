Elliot Page (34) bringt seine Fans um den Verstand! Im Jahr 2020 erklärte der Schauspieler über Social Media, dass er trans ist und seinen Geburtsnamen Ellen ablegen möchte. Seitdem unterzog sich der "Juno"-Darsteller mehreren geschlechtsangleichenden Operationen und fühlt sich inzwischen offenbar pudelwohl in seiner Haut. Seine 5,7 Millionen Instagram-Follower wissen inzwischen: Sie können auf Elliots Account auch mit sexy Content rechnen. Jetzt zeigte der 34-Jährige seiner Community erneut seine trainierten Bauchmuskeln!

In seiner Instagram-Story gewährte Elliot seinen Fans den heißen Einblick. Stolz zeigte der gebürtige Kanadier seinen Waschbrettbauch, den er sich eisern antrainierte. Die Narbe, die durch die sogenannte subkutane Masektomie, bei der Brustgewebe entfernt wird, entstand, ist noch deutlich zu erkennen. Doch das macht Elliot offenbar gar nichts aus – ganz im Gegenteil. Er geht selbstbewusst mit seiner Geschichte um und möchte offenbar andere Betroffene ermutigen, Selbiges zu tun.

Denn es wurde bekannt, dass Elliot der ausführende Produzent eines italienischen Dokumentarfilms über vier Trans-Freunde ist. Der Film zeigt laut Variety vier Menschen zwischen 20 und Mitte 30 auf ihrem Weg von einer Frau zu einem Mann. Der Titel des Streifens lautet "Nel Mio Nome", was auf deutsch so viel wie "In meinem Namen" bedeutet. Regisseur ist Nicolò Bassetti. Der Film wird im Februar auf der Berlinale Premiere feiern.

