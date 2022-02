Diese Nachricht war die Überraschung am vergangenen Wochenende. Queen Elizabeth II. (95) hatte in einer Ansprache den Spekulationen um die zukünftige Rolle ihrer Schwiegertochter Herzogin Camilla (74) ein Ende gesetzt: Sie legte fest, dass die Frau ihres Sohnes Prinz Charles (73) nach dessen Krönung den Titel "Queen Consort", also Königsgemahlin, tragen darf. Zuvor war jahrelang unklar, welcher Titel ihr zugeteilt werden würde. Prinz Charles äußerte sich schon zu der Verkündung und drückte seine Dankbarkeit für den Entschluss aus. Jetzt sah man Camilla nach der Erklärung zum ersten Mal öffentlich.

Wie Daily Mail berichtete, besuchte Camilla eine Grundschule in Bath. Bei dem lang geplanten Besuch wirkte die zukünftige Königsgemahlin sehr zufrieden und ausgelassen. Sie trug ein elegantes Kostüm aus einem karierten Blazer und einem passenden Rock. Begrüßt wurde sie von Hunderten aufgeregten Kindern und deren Eltern, die mit der großbritannischen Flagge winkten. Anschließend spielte die Herzogin mit den Schülern und pflanzte einen Baum auf dem Pausenhof.

Camilla besuchte die Einrichtung im Rahmen ihrer Schirmherrschaft für eine gemeinnützige Stiftung, die sich um verschiedene Schulen der Region kümmert. Seit 2009 hat die Stiefmutter von Prinz William (39) dieses Amt inne, bald könnte ein weiteres Patronat dazu kommen: Sie soll wohl Patronin über das britische Nationaltheater werden. Vor ihrem Rücktritt von den royalen Pflichten hatte Herzogin Meghan (40) dieses Amt bekleidet.

