Was lief im Dschungelcamp wirklich zwischen Filip Pavlovic (27) und Tara Tabitha (28)? Die beiden Realitystars sorgten in dem Ekelformat für eine kleine Camp-Romanze. Für den Zuschauer wirkte es allerdings so, als seien die Annäherungsversuche vor allem von Tara ausgegangen. Doch auch für die Österreicherin scheint der Flirt mit Filip nun endgültig Geschichte zu sein. Im Netz schießt sie jetzt sogar gegen den frischgekrönten Dschungelkönig.

In einem Instagram-Livestream hatte Filip erklärt, dass er nie Interesse an einer Romanze mit Tara gehabt und die Ex on the Beach-Beauty seine Extrovertiertheit einfach falsch verstanden habe. Das scheint Tara allerdings ganz anders zu sehen. Sie kommentierte den Beitrag nämlich mit dem Wort "Lüge" und drei kotzenden Emojis. Auch in ihrer Story verteilt Tara einen Seitenhieb. Ist damit etwa ebenfalls Filip gemeint? "Mir werden Ausschnitte von Interviews zugeschickt, wo manche Personen nicht ganz die Wahrheit erzählen, um sich selbst besser darzustellen. Ich freue mich schon, wenn das ganze Thema irgendwann komplett abgeschlossen ist", hieß es darin.

Schon kurz nach ihrem Dschungelcamp-Rauswurf hatte Tara im Promiflash-Interview erklärt, dass es eigentlich Filip war, der den Flirt mit ihr gestartet hatte: "Wir waren ja schon früher im Camp, aber die ersten Tage wurden zusammengeschnitten, da hat man viel weniger gesehen, als wirklich war. Filip hat den ersten Schritt auf mich zugetan, er ist immer auf mich zugekommen und dann habe ich das halt zugelassen. Das war ja auch nett."

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, "Like Me – I'm Famous"-Kandidat

RTL / Stefan Menne Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp

