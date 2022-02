Kelly Rizzo trauert um ihren Ehemann. Vergangenen Monat verstarb Bob Saget (✝65) völlig überraschend. Für die Familie sowie die Fans des Full House-Stars ein großer Schock. Vor allem Bobs Frau Kelly kann den Verlust noch immer nicht fassen. Im Netz teilt die Foodbloggerin immer wieder Fotos und Erinnerungen an ihren Liebsten. So auch jetzt: Kelly veröffentlichte ein Video mit Aufnahmen von Bob und schrieb dazu ein paar rührende Zeilen.

"Ein Monat ohne diesen unglaublichen Mann", kommentierte die 42-Jährige den Clip auf Instagram. In dem Video sind mehrere Aufnahmen zu sehen, in denen sie und ihr verstorbener Ehemann am Essen sind. "Bob hat das Leben wirklich in vollen Zügen gelebt. [...] Wir waren immer dann glücklich, wenn wir in einem Restaurant, in der Lobby-Bar eines Hotels oder sogar in unserer eigenen Küche waren und ich eine neue Kreation an ihm ausprobierte", erinnerte sich Kelly.

Die 42-Jährige und der Serienstar lernten sich 2016 durch einen gemeinsamen Freund kennen. Nur ein Jahr später stellte Bob seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Am Strand von Santa Monica geben sich die beiden dann 2018 das Jawort.

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

Instagram / EatTravelRock Kelly Rizzo und Bob Saget

Instagram / eattravelrock Bob Saget und seine Ehefrau Kelly Rizzo

