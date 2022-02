Na, damit haben Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) wohl nicht gerechnet, als sie sich in Kalifornien niedergelassen haben! Anfang 2020 haben der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) und seine Frau dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und sind in die USA ausgewandert: In Montecito – einer exklusiven Wohngegend in Kalifornien – investierte das Paar dann in ein luxuriöses Anwesen im Wert von mehreren Millionen US-Dollars. Allerdings geht es dort im Moment ganz schön unglamourös zu: Auf Harry und Meghans Grundstück soll es im Moment nämlich ganz abscheulich stinken!

Der Grund: Stehende Gewässer in einem nahe gelegenen Sumpfgebiet namens Andree Clark Bird Refuge verursachen den entsetzlichen Geruch, der genau in die Richtung des Luxus-Wohngebiets zieht. "Es riecht wie Innereien, die in der Sonne verfault sind", berichtete ein Anwohner gegenüber Mirror und fügte hinzu: "Da dreht sich einem der Magen um." Laut eines Angestellten der Stadt Santa Barbara werde bereits an einer Lösung des Problems gearbeitet. Allerdings könnte es noch bis zum Herbst dauern, bis auf dem Grundstück der Ex-Royals wieder ein frisches Lüftchen weht.

Der üble Geruch betrifft aber nicht nur Harry und Meghan – in der Wohngegend sind nämlich noch viele weitere Stars zu Hause! Unter anderem besitzen auch die Talkshow-Legende Oprah Winfrey (68), die Moderatorin Ellen DeGeneres (64) und das Paar Katy Perry (37) und Orlando Bloom (45) ein Anwesen in Montecito.

Prinz Harry bei einem Event in Amsterdam, September 2019

Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021 in Kalifornien

