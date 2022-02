Die Dinos sind zurück! Mit "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" steht der nunmehr sechste Teil der Jurassic Park-Filmreihe in den Startlöchern. Die Dreharbeiten an dem neuen Streifen gerieten mehrmals ins Stocken, konnten Mitte 2020 allerdings fortgesetzt und im vergangenen November schließlich beendet werden. Wieder mit dabei ist auch Schauspieler Jeff Goldblum (69), der in vier Filmen der Reihe in die Rolle des Dr. Ian Malcolm schlüpfte. Jetzt gibt es in einem Trailer erste Eindrücke aus dem Film zu sehen – und viele Fans zeigen sich begeistert!

In dem Trailer, der auf YouTube zu sehen ist, bekommt das Publikum erste Eindrücke von dem Sequel: Neben der gewohnten Urzeit-Action und spektakulären Bildern können sich die Fans der Reihe auch auf einige bekannte Gesichter freuen – und das kommt offenbar gut an! "Das ist einfach pure Gänsehaut und Kindheit", schrieb ein begeisterter User. Auch ein anderer zeigte sich positiv überrascht: "Wow, das sieht besser aus, als ich erwartet hätte!"

Eine schlechte Nachricht gibt es jedoch für alle Saurierfans: Denn der sechste Film läutet gleichzeitig das Ende der Jurassic-Ära ein! Doch ganz verzichten muss niemand auf die Dinos – seit 2019 gibt es nämlich auch eine animierte Serie mit dem Titel "Jurassic World: Neue Abenteuer".

Getty Images Die Premiere von "Jurassic World" in Hollywood, 2015

Jurassic World: Ein neues Zeitalter, Universal Pictures Szene aus "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"

Twitter / colintrevorrow Filmposter zu "Jurassic World 3: Dominion"

