Harvey Price (19), der älteste Sohn von Katie Price (43), leidet seit seiner Geburt unter anderem am Prader-Willi-Syndrom, Autismus und einer Lernbehinderung. Doch das hat den Teenager nicht davon abgehalten, seinen Schulabschluss zu machen und inzwischen sogar aufs College zu gehen. Außerdem hat er im vergangenen Jahr seine eigene Modekollektion herausgebracht und gemeinsam mit seiner Mutter ein Buch und eine Dokumentation veröffentlicht. Nun durfte Harvey sich bei den National Diversity Awards über eine Trophäe freuen.

Bei der Award-Show wurde der 19-Jährige in der Kategorie "Celebrity of the Year", also auf Deutsch "Promi des Jahres", ausgezeichnet. Den Preis nahm Harvey gemeinsam mit seiner Mutter entgegen. "Egal, was man von mir denkt, Harvey spricht für mich. Er ist ein fantastischer Mann. Seine Stärke, sein Mut. Harvey, du weißt gar nicht, wie berühmt du bist und wie sehr dich alle lieben", erklärte Katie auf der Bühne. Als Harvey daraufhin laut "Danke" rief und seine Arme in die Luft reckte, bekam der junge Mann vom Publikum nicht nur tosenden Applaus, sondern auch Standing Ovations.

Harvey wurde zu dem Event von seiner Mutter und deren Verlobten Carl Woods begleitet – und das, obwohl Katie sich gerade noch von ihrer letzten Beauty-OP erholt. Sie soll angeblich ein Face- und ein Augenbrauenlifting hinter sich haben und erschien daher mit bandagiertem Kopf bei der Award-Show.

