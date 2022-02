Ehrliche Worte eines Kickers. Der ehemalige Stürmer Wayne Rooney (36) hat eine steile Fußballkarriere hinter sich. Der Engländer erzielte 253 Tore für Manchester United und gewann fünf Meisterschaften und einmal die Champions League. Mit 120 Länderspielen hält er Englands Rekord für die meisten Einsätze als Feldspieler. Aber seine glänzende Laufbahn hatte auch viele Schattenseiten, über die der 36-Jährige kurz vor dem Erscheinen seiner Dokumentation offen spricht.

Wayne hatte sowohl Alkoholprobleme, als auch mit seiner psychischen Verfassung zu kämpfen. "Man macht Fehler, und ich habe sie gemacht", erzählt der ehemalige Stürmer in einem Interview mit BBC Breakfast über die Tiefpunkte während seiner aktiven Karriere. "Das hätten Mädchen sein können, es hätte Alkohol am Steuer sein können, was ich auch getan habe, es hätte auch bedeuten können, jemanden zu töten. Man hätte sich selbst umbringen können, und das ist eine schlimme Situation", fährt er fort.

Am elften Februar erschien seine Dokumentation "Rooney" auf Amazon Prime. Hier spricht der Engländer über seinen schnellen Aufstieg und den Druck, den er dadurch verspürt hat. Der Rekordspieler von Manchester United hätte das Gefühl, dass er viele seiner Probleme als Spieler für sich behalten müsse. "Vor zehn, 15 Jahren konnte ich nicht in die Kabine gehen und sagen: 'Ich kämpfe mit dem Alkohol, ich kämpfe mit meiner psychischen Gesundheit", fährt er fort. Er habe aber gewusst, dass er Hilfe braucht, um sich selber und vor allem auch um seine Familie zu retten.

Getty Images Coleen und Wayne Rooney bei der Premiere von "Rooney"

Getty Images Wayne Rooney, britischer Fußballer

Instagram / waynerooney Wayne Rooney und sein Sohn, 2021

