Sie kann es nicht wirklich nachvollziehen! Für Wiebke Schwartau war die aufregende Reise in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel früh zu Ende: In dieser Woche schickte Heidi Klum die 1,98 Meter große Beauty nach Hause. Keine Staffel der beliebten Castingshow stand bisher so sehr unter dem Motto Diversität wie diese – doch war Wiebkes Größe etwas zu divers? Gegenüber Promiflash ordnete sie ihren Exit jetzt ein.

"Ich glaube, dass Heidi ihre Gründe für meinen Rauswurf haben wird", erzählte Wiebke im Promiflash-Interview. Anhand ihrer Leistungen habe es sie allerdings überrascht, dass schon in Folge zwei Schluss für sie war, fügte das Nachwuchsmodel hinzu – eine mögliche Erklärung habe sie dennoch: "Ich kann mir vorstellen, dass die Designer noch nicht bereit waren für eine Frau meiner Größe."

Darauf habe sie auch eine Bemerkung von der GNTM-Gastgeberin nach ihrer Ankunft in Athen gebracht, betonte Wiebke: "Heidi deutete an, dass ihre Vorstellungen für ihre Diversity-Staffel in einer immer noch engen Modebranche schwierig umsetzbar sind."

Instagram / wiebke_matilda Wiebke Schwartau, Model und Basketballspielerin

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Instagram / wiebke_matilda Wiebke Schwartau, Model

