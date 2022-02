Anna Maria Damm (25) hütet ein süßes Geheimnis! Am Sonntag verkündete ihre Schwester Katharina Damm spannende News: Sie und ihr Partner Leo wissen bereits seit Oktober 2021, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Viele Details zur Schwangerschaft plauderte die werdende Mama noch nicht aus, doch jetzt enthüllte sie: Bisher ist ihre Schwester Anna Maria die Einzige, die weiß, ob Katharina einen Jungen oder ein Mädchen erwartet!

Auf Instagram berichtete Katharina voller Vorfreude, dass sie drauf und dran ist zu erfahren, ob sie sich auf einen Sohn oder eine Tochter einstellen darf. "Heute erfahren wir das Geschlecht. Die Einzige, die das Geschlecht kennt, ist Anna. Wir lassen uns mal überraschen", verriet die Influencerin. Ob es dann wohl auch nicht mehr lange dauern wird, bis Katharina die Öffentlichkeit darüber informiert?

Auch Anna Maria meldete sich inzwischen in ihrer Instagram-Story und erzählte, dass sie für Katharina eine Gender-Reveal-Party im kleinen Kreis veranstalte. "Ich bin so aufgeregt, weil ich die Einzige, bin, die es weiß. Ich weiß es seit drei Tagen", meinte die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin, bevor sie mit ihrem Mann Julian Gutjahr (25) und Töchterchen Eliana zu der Party aufbrach.

Anzeige

Instagram / leo.onardo Katharina Damm und ihr Mann Leo

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm und ihr Mann Leo

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de