Sie bleibt professionell! Am Valentinstag gab ein Sprecher die Trennung von Julia Fox (32) und Kanye West (44) bekannt, nachdem sie zuvor schon alle gemeinsamen Bilder gelöscht hatte. Nach nur sechs Wochen Dating ist bei der Schauspielerin und dem Rapper nun also schon wieder alles aus und vorbei. Zeit für Liebeskummer bleibt aber wohl nicht: Julia modelte kurz nach der Verkündung auf einer Fashion Show in New York.

In einem bodenlangen schwarzen Kleid mit raffinierten Cut-Outs am Dekolleté und auffälligem Schmuck schritt Julia bei der New York Fashion Week über den Laufsteg. Sie eröffnete die Show im ältesten Club der Metropole für den Designer LaQuan Smith. Nach ihrem Auftritt sprach sie mit The Associated Press sogar noch über die Trennung von dem Rapper. "Ich liebe Kanye", stellte sie fest. Sie seien deshalb immer noch sehr gute Freunde. "Ich wünsche ihm nur das Beste!", machte das Model deutlich.

Kanye hat sich bis jetzt noch nicht zu der raschen Trennung geäußert – seine neuste Aktion sendet aber klare Signale in Richtung einer anderen Frau. Ebenfalls zum Valentinstag schickte er seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) nämlich eine riesige Ladung roter Rosen nach Hause. "Ich habe eine klare Vision", untertitelte er ein Bild davon im Netz.

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

Getty Images Julia Fox im Februar 2022 in New York

Instagram / kanyewest Der mit Rosen beladene Truck, den Kanye West an Kim schickte

