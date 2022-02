Kim Kardashians (41) Fans sind beunruhigt! Nachdem die Reality-Beauty die Scheidung von Kanye West (44) eingereicht hatte, schoss der Rapper in den letzten Wochen pausenlos gegen seine Noch-Ehefrau und ihre neue Liebe Pete Davidson (28). Neben aggressiven Beleidigungen und Gewaltdrohungen ging Ye sogar so weit, fiese Gerüchte über den Komiker zu streuen. Jetzt melden sich Kims Fans zu Wort: Sie sorgen sich mittlerweile auch um das Leben der Skims-Gründerin.

In den letzten Wochen ist kein Tag vergangen, an dem Kanye West nicht gegen den neuen Freund seiner Ex gestänkert hat. Weil die Drohungen und Beleidigungen gegen Pete jedoch überhandgenommen haben, sind inzwischen auch Kims Fans alarmiert: "Kanye muss tatsächlich irgendwo hingebracht werden. Sie braucht eine einstweilige Verfügung" und "Kim sollte besser die Sicherheitsvorkehrungen verstärken", heißt es unter anderem in den besorgten Twitter-Kommentaren ihrer Fangemeinde.

Die Sorge um die Beauty kommt dabei nicht von ungefähr – immerhin veröffentlichte der "Stronger"-Interpret zuletzt einige Chat-Nachrichten seiner Ex, in denen die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin den Vater ihrer Kinder anzuflehen scheint, keine Gefahr mehr für sie darzustellen. Außerdem beschrieb sie die momentanen Umstände darin selbst als "beängstigend" und befürchtete, dass Pete durch Kanyes Verhalten verletzt werden könnte.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

