Blake Lively (34) und ihre Schwester Robyn Lively (50) ziehen alle Blicke auf sich! Im Rahmen der New York Fashion Week präsentieren die Topmodels dieser Welt auch in diesem Jahr wieder die angesagtesten und neusten Designerstücke auf dem Laufsteg – doch auch die Outfits der Promigäste in den ersten Reihen können sich sehen lassen. Blake und ihre Halbschwester Robyn haben sich jetzt für einen seltenen gemeinsamen Auftritt ordentlich in Schale geworfen.

Obwohl sich die Halbgeschwister nur selten zusammen in der Öffentlichkeit zeigen, wollten sich Blake und ihre ältere Schwester und "Teen Witch – Hokuspokus in der Highschool"-Darstellerin Robyn die diesjährige New Yorker Modewoche wohl nicht entgehen lassen. Arm in Arm hat das Duo am Dienstag die Fashion Show des bekannten Modemachers Michael Kors besucht – und sich dabei vor allem selbst ordentlich herausgeputzt. Während die ehemalige Gossip Girl-Heldin auf einen himmelblauen Dreiteiler aus Rock, Bralette und kurzem Blazer setze, zog auch ihre Schwester mit einem hochgeschlitzten Rock die Blicke der Fotografen auf sich.

Bereits einige Tage zuvor hatten sich die beiden Fashion-Ikonen für eine Veranstaltung zu Hugh Jackmans (53) Musical "The Music Man" schick gemacht, die sie gemeinsam mit ihren Ehemännern Ryan Reynolds (45) und Ex-High School Musical-Darsteller Bart Johnson besuchten. Während Robyn in einem mit goldenen Sternchen versehenen Kleid über den roten Teppich stolzierte, setzte Blake ihr Dekolleté in einem lilafarbenen Anzug gekonnt in Szene.

Getty Images Blake Lively bei der Premiere von "The Music Man" in New York

Getty Images Robyn Lively, Schauspielerin

Instagram / robynlively Blake Lively und Robyn Lively im Feburar 2022

