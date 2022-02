Kim Kardashian (41) lässt sich von dem ganzen Trubel wenig beirren. Die Keeping Up with the Kardashians-Beauty hat in den letzten Wochen ganz schön was einstecken müssen: Ihr Ex Kanye West (44) warf ihr üble Dinge an den Kopf, beleidigte ihren neuen Partner und versuchte dann plötzlich, sie zurückzugewinnen. Die Unternehmerin äußerte sich dazu bislang wenig und wirkt gefasst: Nun wurde Kim ganz entspannt mit ihrer Tochter North (8) und Nichte Penelope (9) gesehen!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die vierfache Mutter in einem stylishen pinken Outfit, das perfekt aufeinander abgestimmt ist, in L.A. bummeln. Ihr Gesicht versteckt sie jedoch hinter einer Maske und einer großen Sonnenbrille, sodass ihr Ausdruck nicht zu erkennen ist. Kims älteste Tochter macht es ihr nach und flasht ebenfalls mit einem pinken Outfit, während die Tochter von Kims Schwester Kourtney Kardashian (42) in Rot gekleidet ist. Das Dreiergespann wirkt auf den Bildern total ausgelassen!

In den letzten Tagen hat Kanye sich im Netz mehrfach empört und mit aller Macht versucht, sich mit seiner Ex zu versöhnen. Der Höhepunkt war wohl, als er am Valentinstag einen Truck voller roter Rosen vor ihrer Tür parken ließ. Doch ein Insider verriet nun gegenüber New: "Er geht das ganz falsch an. Kim hat sich aus der Beziehung verabschiedet."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im April 2015

