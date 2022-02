Jasmin Sainabou Jägers hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Die Germany's next Topmodel-Kandidatin musste in ihrem Leben schon einiges durchmachen. Vor zwei Jahren verstarb ihr Vater, dem sie sehr nahestand. Doch damit nicht genug: Auch mit ihrer Mutter gab es einige Probleme. Die beiden gerieten andauernd aneinander. Nach einem besonders heftigen Streit setzte Jasmins Mama die Tochter sogar vor die Tür!

"Meine Mutter und ich hatten Themen, die regelmäßig Probleme verursacht haben", gab die 23-Jährige im Bild-Interview ehrlich zu. Die Beauty aus Düsseldorf habe damals viel mit Freunden unternommen und sei oft auf Partys gewesen. "Meine Mutter war damit nicht so einverstanden", führte sie weiter aus. Eines Tages eskalierte der Streit zwischen den beiden dann komplett: Jasmins Mama machte kurzen Prozess – und warf ihre Tochter einfach raus.

"Bis ich eine Wohnung hatte, habe ich bei meinem Onkel und meiner Tante gewohnt", berichtete die Modelanwärterin. Im Nachhinein schien die räumliche Trennung von ihrer Mutter aber die richtige Entscheidung gewesen zu sein. "Wir haben wieder ein gutes Verhältnis und sehen uns regelmäßig", meinte Jasmin abschließend.

Instagram / jasminsainabou Jasmin Sainabou Jägers, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

