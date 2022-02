Welcher Promikandidat soll Let's Dance gewinnen? In wenigen Stunden startet endlich die neue Staffel der beliebten Tanzshow. Zunächst werden die 14 Promis bei der großen Kennenlernshow in kleinen Gruppierungen tanzen, bevor sie mit ihrem jeweiligen Tanztrainer so richtig durchstarten können. Welcher Star dabei von welchem Profi gecoacht wird, zeigt sich erst heute Abend. Aber wer ist schon vor dem Staffelstart euer "Let's Dance"-Favorit?

Unter anderem wollen sich Stars wie Amira Pocher (29), Mike Singer (22), Cheyenne Ochsenknecht (21) und Hardy Krüger jr. (53) dem Abenteuer "Let's Dance" stellen. GZSZ-Darsteller Timur Ülker (32) geht sicherlich besonders ehrgeizig an die Sache ran. Er will nämlich für seine Mutter bei "Let's Dance" durchstarten, da sie ein riesiger Fan der Show ist. Der Schauspieler wird mit Sport-Assen wir Mathias Mester (35) und Rene Casselly (25) allerdings sicherlich harte Konkurrenz bekommen. Und auch Schlagerstar Michelle (50) hat bereits angekündigt, dass sie auf dem Tanzparkett Vollgas geben wird.

Für Moderatorin Janin Ullmann (40) geht mit ihrer "Let's Dance"-Teilnahme ein lang gehegter Traum in Erfüllung. "Ich wollte das schon immer mal machen. Ich glaube, ich hatte aber in den letzten Jahren immer das Gefühl, ich bin auf gar keinen Fall fit genug", erklärte sie in einem Interview. Nun wird sie heute Abend unter anderem gegen Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49), Moderator Riccardo Basile (30), Comedian Bastian Bielendorfer (37), Autorin Caroline Bosbach (32) und Moderatorin Sarah Mangione (31) antreten. Wer ist bisher euer "Let's Dance"-Favorit? Stimmt ab!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

