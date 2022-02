Nick Cannon (41) stärkt seinem Freund den Rücken. In der Mittwoch-Episode seiner eigenen Comedy Show feierte der Musiker die Veröffentlichung seiner neuen Single "Alone" – in der er seiner Ex-Frau Mariah Carey (51) hinterherzutrauern scheint. Dabei scherzte der Moderator, dass er sich vor allem an Kanye Wests (44) Anstrengungen orientiert habe – immerhin gibt der momentan alles dafür, seine Ex Kim Kardashian (41) zurückzuerobern. Jetzt ermutigte Nick den "Stronger"-Interpreten sogar, auch weiterhin am Ball zu bleiben.

In seiner Nick Cannon Show sprach der Komiker darüber, es sich auch selbst mit seiner Traumfrau vermasselt zu haben. Deshalb singe er seinen neuen Song für alle, die das Gleiche fühlen würden. Dabei kam Nick auch auf das Kimye-Drama zu sprechen und lobte Kanye für seine jüngsten Anstrengungen um seine Noch-Ehefrau. "Hol dir deine Frau zurück", rief Nick und erklärte, dass er alles gut fände, was Kanye zu tun versucht. So ließ es sich der Musiker zum Valentinstag nicht nehmen, Kim trotz ihrer Trennung mit einer Truck-Ladung voll Rosen zu überraschen.

Auch nachdem einige Publikumsgäste eher negativ auf seine Lobeshymne für Kanye reagiert hatten, nahm Nick seinen Kumpel in Schutz. "Das ist seine Frau, er hat Kinder mit ihr", begründete er und scherzte dann, dass die beiden Männer zukünftig zusammen um ihre verflossenen Ehefrauen kämpfen könnten. "Wenn Kanye mit Rosen vorfährt, bringe ich Schmetterlinge mit. Wir werden beide Skims und Glitzer tragen", amüsierte er sich.

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey in Beverly Hills, 2012

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

