Rúrik Gíslason (33) wird den gestrigen Abend wohl nicht so schnell vergessen – er saß nämlich ganz spontan neben Motsi Mabuse (40) und Jorge Gonzalez (54) in der Let's Dance-Jury! Der Grund: Joachim Llambi (57) hat sich mit dem Coronavirus infiziert und konnte deshalb während der Auftaktshow natürlich nicht selbst vor Ort sein. Doch der Vorjahressieger der beliebten Tanzshow sprang ein und übernahm seinen Posten. Aber wie kam Rúriks Debüt als Juror denn eigentlich bei den "Let's Dance"-Fans an?

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage (Stand: 19. Februar, 14:00 Uhr) zeigte sich der Großteil der Leser von Rúriks Leistung sehr begeistert! Von insgesamt 1.101 Teilnehmern gaben 966 an, dass der isländische Ex-Fußballer als "Let's Dance"-Juror einen sehr guten Job gemacht hat – das entspricht sage und schreibe 87,7 Prozent aller Stimmen. Nur 135 Leser – also 12,3 Prozent – waren hingegen nicht sonderlich angetan.

Offenbar konnte Rúrik bei den Fans vor allem mit seiner einfühlsamen Art punkten. "Sehr sympathisch, sehr hübsch und sehr talentiert", "Rúrik, große Klasse!" oder auch "Er hat es toll gemacht! Er ist mega-einfühlsam und sympathisch!", schwärmten nämlich beispielsweise drei Nutzer unter einem aktuellen Promiflash-Artikel auf Facebook.

