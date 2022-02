Finden Luigi Birofio und Michelle Daniaux bei Prominent getrennt wieder zueinander? Nach wochenlangen Gerüchten bestätigte das Ex on the Beach-Traumpaar im Oktober 2021 sein Liebes-Aus. Damals stellte die Influencerin klar, dass die Trennung von ihr ausging. In der Villa der Verflossenen müssen die Reality-TV-Stars nun beweisen, dass sie trotz ihrer gescheiterten Beziehung als Team gut funktionieren. Doch könnten sich die beiden vielleicht vorstellen, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben? Darüber sprachen Gigi und Michelle nun mit Promiflash...

Im Promiflash-Interview wurde schnell klar, dass das letzte Wort zwischen den ehemaligen Turteltauben offenbar noch nicht gesprochen ist. Tatsächlich scheint eine Liebes-Reunion für Michelle durchaus infrage zu kommen. "Ich könnte mir vorstellen, Gigi noch eine zweite Chance zu geben, wenn er mir beweist, dass er meinen Vorstellungen einer Beziehung gerecht werden kann", stellte die einstige Temptation Island-Kandidatin klar.

Der Stuttgarter scheint über die Trennung ebenfalls noch nicht ganz hinweg zu sein. Nach dem Liebes-Aus ging es ihm zunächst zwar gut, doch bereits kurze Zeit später kamen erste Zweifel bei ihm auf. "Nach ein paar Wochen, wie man es so bei Männern kennt, habe ich doch wieder sehr oft an sie gedacht", gab Gigi im Interview ehrlich zu.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2022

RTL / Seapoint Gigi und Michelle bei "Prominent getrennt"

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, "Prominent getrennt"-Kandidat 2022

