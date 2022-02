Für ein Paar ist die Zeit bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser nun leider vorbei. In den vergangenen acht Wochen stellten die Kandidaten ihren Lebensstil komplett auf den Kopf: Mit Sport und gesunder Ernährung purzelten bei den Teilnehmern die Pfunde. In dieser Woche platze der Traum vom Sieg aber wieder für jemanden: Für Dilan und Claudia endet die Reise!

Philipp und Benni sowie Dilan und Claudia nahmen am wenigsten ab. Eigentlich landete das Männer-Duo auf dem letzten Platz – durch einen erspielten Gewichtsbonus überholten die beiden die Frauen aber knapp, sodass diese unter die gelbe Linie rutschten. Die anderen Kandidaten hätten einfach mehr Gas gegeben, erklärte Trainer Ramin Abtin (49): "Ich glaube, sie sind beide körperlich in der achten Woche an eine Grenze gestoßen und konnten einfach nicht mehr mithalten." Die beiden Teilnehmerinnen waren sehr traurig über ihren Exit. "Ich wollte eigentlich unbedingt ins Halbfinale, weil ich allen zeigen wollte, dass auch, wenn man bei Null angefangen hat, man es wirklich weit schaffen kann", klagte Dilan.

Auch Claudia bedauerte, dass ihre Zeit in der Show nun vorbei ist – nahm aber dennoch eine Menge für sich mit. "Für mich war diese Campzeit so ein Anstoß in eine neue, schlankere, leichtere Zukunft", meinte sie. Auch Dilan habe viel gelernt.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

SAT.1 Dilan und Claudia bei "Leben leicht gemacht"

Sat.1 Ramin Abtin bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

SAT.1 Claudia und Dilan nach ihrem "Leben leicht gemacht"-Exit

