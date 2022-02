Wie ist denn das passiert? Philipp Stehler (33) lässt seine Fans regelmäßig im Netz an seinem Leben teilhaben. Dort veröffentlicht er neben Fotos aus seinem Alltag auch immer wieder heiße Pärchenbilder mit seiner Freundin Vanessa Ciomber. Zuletzt begeisterte der ehemalige Bachelorette-Boy alle Hundefans: Seine Familie legte sich einen Welpen zu und er produzierte fleißig Content mit dem niedlichen Vierbeiner. Sein neustes Bild gibt den Followern jetzt aber Rätsel auf: Philipp hat plötzlich schulterlange Haare!

Normalerweise trägt er seine Haare in einem modischen Kurzhaarschnitt – auf Instagram teilte er jetzt jedoch ein Bild, dass ihn unerwartet mit schulterlangen, lockigen Haaren zeigt. "Was hab ich verpasst?", wunderte sich ein User. "Hast du da Extensions drin?", mutmaßte ein anderer über das plötzliche Haarwachstum. In den Kommentaren deutete Philipp dann aber an, dass ihm die neue Haarpracht für eine Folge der Serie

"K11", in der er eine Hauptrolle spielt, verpasst wurde.

Die Fans zeigten sich dennoch sehr begeistert von dem neuen Look. "Die langen Haare stehen dir unnormal gut!", schwärmte ein Follower. "Lass die dir mal wirklich so wachsen!", empfahl ein anderer. Auch Tipps für eine neue Schauspielrolle, die Philipp so spielen könnte, gaben die User fleißig ab: Die meisten würden ihn gerne als Jesus oder als Tarzan auf dem Bildschirm sehen.

