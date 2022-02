Filip Pavlovic (27) möchte das Dschungelcamp-Preisgeld nicht komplett für sich behalten. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat ergatterte in diesem Jahr die Dschungelkrone und damit eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Kurz nach seinem Sieg erklärte er, dass er seinen Eltern davon einen Urlaub spendieren wolle, aber ansonsten noch keine konkrete Verwendung dafür habe. Jetzt hat sich Filip Gedanken darüber gemacht und verrät: Ein Teil des Geldes geht an seine Mutter Snjezana.

In der Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus: Das Nachspiel" erzählte Filip, dass es um die Reinigungsfirma seiner Mutter momentan nicht besonders gut stehe. In einem Gespräch erklärte er ihr: "Ich habe für mich entschieden, dass ich euch den größten Teil meines Gewinns geben werde, einfach auch für dich, dass du wieder zu dir kommst und ein bisschen durchatmen kannst." Snjezana kamen daraufhin die Tränen. "Ich habe keine Worte", schluchzte sie total gerührt.

Das Putzunternehmen, in dem Filip seiner Mutter regelmäßig unter die Arme greift, hat wegen der noch immer andauernden Gesundheitslage finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. "Wir haben zwei verdammt große Aufträge verloren. [...] Das war schon sehr, sehr hart. Teilweise bin ich nach Hause gekommen und meine Mutter hat ihren Taschenrechner genommen und locker acht Mal am Tag gerechnet, was sie für Einnahmen hat und was für Ausgaben", verriet der 27-Jährige.

Filip Pavlovic bei "Like Me – I'm Famous"

Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Filip Pavlovic im Mai 2020

