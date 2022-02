Das toxische Paar Mike Cees und Michelle Monballijn ist am Ende nun doch auseinandergebrochen! 2021 schockierten der Ex-Bachelorette-Teilnehmer und seine Frau die Zuschauer und ihre prominenten Mitbewohner im Sommerhaus der Stars mit ihrer Beziehungsdynamik: Mike dominierte Michelle derart heftig, dass viele Fans es nicht mitansehen konnten. Nach der Show kriselte es dann tatsächlich zwischen den beiden. Am Ende konnten sie ihre Ehe wohl nicht mehr retten: Der Reality-TV-Star will die Scheidung von der Schauspielerin einreichen! Die Reaktionen auf diese News fallen sehr positiv aus...

