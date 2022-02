Lena Gercke (33) beweist ein weiteres Mal, dass sie eine echte Sportskanone ist. Auf ihrem Social-Media-Account lässt das ehemalige Supertalent-Jurymitglied seine Follower regelmäßig an seinem Leben teilhaben. Neben Einblicken in ihren Mama-Alltag verdreht die in Marburg geborene Beauty ihrer Community auch immer wieder den Kopf mit tollen Outfit-Pics. Nun posierte Lena in einem sexy Sport-Look vor dem Spiegel und begeisterte so ihre Fans.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine den sportlichen Schnappschuss: "Kraftvoller Morgen – Wer ist dabei?", kommentierte die 33-Jährige ihr Spiegel-Selfie schlicht. Auf dem Bild kam zudem die hammermäßige Figur der ehemaligen GNTM-Gewinnerin aus dem Jahr 2006 bestens zur Geltung. Über dem Bund der roten Sporthose zeichneten sich nämlich deutlich Lenas steinharte Bauchmuskeln ab. Bereits vergangene Woche hatte die The Voice-Moderatorin ein Foto geteilt, auf dem sie das rote Fitness-Set perfekt in Szene gesetzt hatte.

Unter dem Post brachten anschließend viele Abonnenten ihre Begeisterung über die Aufnahme zum Ausdruck. "Wie gut dir einfach dieses Rot steht", "Stark und wunderschön" oder "Cooles Sport-Outfit", lauteten nur einige Kommentare der entzückten Fans. Augenscheinlich fand auch Lovelyn Enebechi (25) Gefallen an dem Foto, denn die Promi-Dame likte den Beitrag kurzerhand.

Lena Gercke im Februar 2022

Lena Gercke, Model

Lena Gercke im Februar 2022

