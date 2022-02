Müssen sich die Fans etwa schon wieder um Pelés (81) Gesundheit sorgen? Im September 2021 wurde bei dem ehemaligen Fußballprofi ein Tumor im Dickdarm diagnostiziert. Seitdem musste sich der Brasilianer schon einer Vielzahl an Chemotherapien unterziehen und verbrachte viel Zeit in einer Klinik. Vor wenigen Wochen wurde er nun erneut eingeliefert, um die Behandlung fortzusetzen. Doch jetzt könnte sich Pelés Krankenhausaufenthalt sogar noch etwas verlängern.

Wie ESPN Brasil nun berichtete, zog sich der dreifache Weltmeister während seiner Zeit im Hospital eine Entzündung zu, die zunächst noch auskuriert werden muss. "Während seines Aufenthalts wurden Routineuntersuchungen durchgeführt, die auf eine Harnwegsinfektion hinwiesen, was den Krankenhausaufenthalt des Patienten verlängerte", gab das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo bekannt. Doch obwohl der 81-Jährige aktuell noch mit Beschwerden beim Essen und Sprechen zu kämpfen hat, stünde einer zeitnahen Entlassung nichts im Wege. "Sein klinischer Zustand ist stabil, und die Entlassung aus dem Krankenhaus sollte in den nächsten Tagen erfolgen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Zuletzt hatte sich Pelé im vergangenen Dezember aus dem Krankenhaus bei seinen Fans gemeldet. Doch der Kicker gab schnell Entwarnung: "Macht euch keine Sorgen. Ich bereite mich nur auf die Feiertage vor", scherzte er. Seinem Klinikaufenthalt konnte der siebenfache Vater damals sogar noch etwas Positives abgewinnen. "Heute habe ich meine letzte Sitzung für 2021", berichtete er freudig.

