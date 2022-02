Teilt da etwa jemand aus? Pete Davidson (28) hatte sich erst vor Kurzem aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen. Seitdem musste er sich immer wieder mit Anfeindungen von Kanye West (44) auseinandersetzen, der wohl nach wie vor nicht mit seiner Ex Kim Kardashian (41) abgeschlossen hat. Diese scheint wiederum sehr glücklich mit ihrem neue Lover Pete zu sein. Der Schauspieler ist mittlerweile zurück im Netz: Auf Petes Profil ist ein auffälliger Link hinterlegt, dessen Inhalt sich an Kanye richten könnte!

Erst neulich hat der neue Freund des Keeping Up with the Kardashians-Stars sein Instagram-Profil reaktiviert. Auf diesem befinden sich zwar aktuell keine Beiträge, doch in der Biografie hat sich ein Link versteckt, der zu einem verdächtigen Videoclip führt. In diesem ist eine Szene aus dem Film "The King of Comedy" zu sehen – mit dem berühmten Satz: "Lieber eine Nacht lang ein König sein als ein Leben lang ein Trottel." Vielleicht spricht Pete hiermit ganz bewusst Kanye an...

Denkbar wäre dies allemal! Doch nicht nur Pete war von den diversen Angriffen des "Stronger"-Interpreten betroffen, auch Kim musste sich einiges gefallen lassen. Die Fans der 41-Jährigen hatten deshalb sogar geäußert, sich Sorgen um ihr Idol zu machen. "Kim sollte besser die Sicherheitsvorkehrungen verstärken", hieß es beispielsweise von einem User auf Twitter.

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kim Kardashian beim Forbes Women's Summit 2017

