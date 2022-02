Demi Burnett offenbart sich in den sozialen Medien! Die US-Bachelor in Paradise-Kandidatin hatte einst für Aufsehen gesorgt, als sie ihre Rose einer Frau gab. Damit waren Demi und ihre Partnerin Kristian Haggerty das erste gleichgeschlechtliche Paar der Datingshow. Allerdings ccccccflgcgghjttkvklclubvgdftnknchdkthdhhielt ihre Liebe nicht lange, die beiden trennten sich nicht einmal zwei Monate nach dem Ende der Ausstrahlung. In letzter Zeit hat Demi auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass es ihr mental nicht gut gehe. Jetzt scheint sie den Grund für ihr Unwohlsein gefunden zu haben.

Die 27-Jährige teilt auf Instagram einen Post mit ihrer Diagnose: "Ich habe ein psychologisches Gutachten erstellen lassen, und ich bin autistisch", schreibt sie in dem Beitrag. Gleichzeitig versucht die Influencerin darüber aufzuklären, dass nicht jeder Autist einem bestimmten Stereotyp entspreche. "Es gibt ein großes Stigma, wenn es um Autismus geht. Ich ermutige euch, aufgeschlossen und akzeptierend zu sein", fordert die Blondine ihre Follower auf. An ihren Beitrag hängt sie außerdem einige Memes an, die ihrer Meinung nach hilfreich sein könnten, wenn man mit einer autistischen Person zu tun hat.

"Ich werde mehr über mein Gutachten erzählen und darüber, wie ich an den Punkt gelangt bin, wo ich jetzt bin, ebenso wie über all meine Schmerzen und Kämpfe auf dem Weg dorthin", fährt die Influencerin fort. Sie wolle auch, dass sich niemand, der eine ähnliche Diagnose wie sie erhalten habe, alleingelassen fühle. "Es kann besser werden!", ermutigt Demi ihre Fans und beendet den Text mit: "Und am wichtigsten ist, dass es nicht eure Schuld ist". Viele ihrer Follower bewundern die schöne Blondine für ihren Mut: "Ich bin stolz auf dich", schreiben zahlreiche Bekannte unter ihren Beitrag.

Demi Burnett, TV-Star

Demi Burnett im Juli 2019

US-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Demi Burnett

