Hat Germany's next Topmodel Miriam Rauterts (25) Karriere gepusht? Die deutsche Schönheitskönigin nahm im vergangenen Jahr an der 16. Staffel von Heidi Klums (48) beliebter Castingshow teil: Dort belegte sie hinter der Gewinnerin Alex Mariah Peter, Dascha Carriero (21), Soulin Omar und Co. den 18. Platz. Im Promiflash-Interview sprach die Influencerin jetzt über die Zeit nach GNTM: Miriam coacht inzwischen sogar selbst Nachwuchsmodels!

Gegenüber Promiflash ließ Miriam jetzt das vergangene Jahr Revue passieren – und dabei berichtete sie unter anderem, dass sie mittlerweile ihr eigenes Business gegründet habe. "Meinen Fokus setze ich die letzten Monate allerdings verstärkt auf mein Unternehmen Modelcoaching by Miriam", betonte die Beauty und erklärte genauer: "Wir helfen hier angehenden Models – egal welches Alter, welche Größe oder welchen Look sie haben – erfolgreich und lukrativ als Model durchzustarten."

Trotzdem feile Miriam aber natürlich auch weiterhin an ihrer eigenen Modelkarriere. "Seit dem Ende der Staffel arbeite ich wieder hauptberuflich als Model und wurde erneut von meinen vorherigen Agenturen unter Vertrag genommen", gewährte sie einen Einblick in ihren beruflichen Alltag und fügte hinzu: "Ich war außerdem noch mal in London zum Modeln und plane gerade meinen nächsten Auslandsaufenthalt."

Instagram / miriam Miriam Rautert, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / miriam GNTM-Kandidatin Miriam

Instagram / miriam Miriam, GNTM-Kandidatin 2021

