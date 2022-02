Lavinia Wollny (22) stärkt ihrer Mutter Silvia (57) den Rücken! Am vergangenen Dienstag durfte sich die Wollny-Großfamilie über besonders süße Neuigkeiten freuen: Sie haben ein neues Familienmitglied bekommen. Lavinia brachte ihr Kind zur Welt. Diese Nachricht verbreitete das Familienoberhaupt Silvia nur wenige Stunden nach der Geburt im Netz. Für viele Fans ein Dorn im Auge – immerhin könnte die frischgebackene Mutter die News doch selbst überbringen. Lavinia sieht das hingegen anders: Sie nimmt ihre Mama in Schutz!

"Ich verstehe nicht, warum man sich darüber aufregt, dass meine Mutter zuerst verkündet, dass das Baby da ist", schrieb Lavinia in ihrer Instagram-Story. Es sei nämlich sogar der Wunsch von ihr und ihrem Partner Tim Katzenbauer gewesen, dass die stolze Oma die News bekannt gibt – genauso wie es auch bei Sarafina Wollny (27) und deren Mann Peter (29) war. "Wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man sich auch nicht sinnlos aufregen, vielleicht einfach fragen", appellierte die Neu-Mama an ihre Community.

Allzu lange will sich Lavinia über dieses Thema auch gar nicht aufregen – eines möchte die 22-Jährige aber trotzdem noch klarstellen: "Wir lassen nicht zu, dass man auf unsere Mama ohne Grund losgeht und sie beschimpft oder sonst was!" Jetzt stehe bei Lavinia, ihrem Freund Tim und dem kleinen Baby aber erst mal die Kennenlernzeit an, von der sie nichts und niemand abhalten könne.

Anzeige

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer mit ihrem Kind

Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny bei "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de