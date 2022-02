Schwere Vorwürfe von Britney Spears (40)! Die Sängerin kommt auch nach dem Ende der Vormundschaft einfach nicht zur Ruhe. Vor allem ihre Familie macht sie verantwortlich für die lange Zeit, in der sie – ihrer Meinung nach zu Unrecht – nicht für sich selbst sprechen und entscheiden konnte. Insbesondere mit ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (30) gibt es derzeit harte Konflikte. Jetzt schießt Brit aber nicht gegen ihre Verwandtschaft, sondern gegen ihr einstiges PR-Team. Sie behauptet sogar: Die Manager hätten ihren Tod gewollt.

"Ich glaube, sie wollten mich umbringen. Noch heute glaube ich, dass es genau das war, was sie vorhatten. Aber es war nichts falsch mit mir und ich lebe noch", betonte die Musikerin in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post. Wen sie mit "sie" meint? Ihre einstigen Beraterinnen Lou Taylor und Robin Greenhill, die ihr zunächst das Gefühl gegeben hätte, dass sie etwas ganz Besonderes ist – nur um ihr später in den Rücken zu fallen. Laut der 40-Jährigen hätten die Damen auch ihren Vater Jamie Spears (69) auf ihre Seite gezogen.

"Er hat diese Frauen vergöttert und hätte alles für sie getan", schilderte die US-Amerikanerin. Auch rechtliche Schritte möchte sie gegen die angeblich skrupellosen PR-Expertinnen einleiten. Die weisen allerdings jegliche Schuld von sich. Lous Anwalt betonte in einem offiziellen Statement gegenüber Daily Mail: "Diese Anschuldigungen sind falsch. Sie sind ein Angriff, richten großen Schaden an und sind inakzeptabel."

Sängerin Britney Spears, 2013

Jamie Spears in Los Angeles, 2008

Britney Spears im Oktober 2021

