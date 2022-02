Da müssen sich die Fans etwas gedulden! Bei Germany's next Topmodel geht es für die Kandidatinnen heute hoch hinaus: Bei einem Extremshooting werden die Teilnehmerinnen der beliebten Castingshow nämlich per Kran aus einem Auto katapultiert. Doch statt zur Primetime startet die heutige Ausgabe der Modelsuche mit Heidi Klum (48) heute ein wenig später: Grund dafür ist die sich zuspitzende Krise in der Ukraine.

Die neue Startzeit teilten die Produzenten der Show nun in der Instagram-Story des offiziellen Accounts mit: "Aus gegebenem Anlass wird 'Germany's next Topmodel' heute erst um 20:30 Uhr starten. Um 20:15 Uhr gibt es eine Sondersendung zur aktuellen Situation in der Ukraine." Durch das 15-minütige Special werden die Moderatorinnen Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch führen.

GNTM ist nicht die erste Show, die in diesem Monat einer Sondersendung Platz macht: Erst in der vergangenen Woche ereilte Dominik Stuckmann (30) als aktuellem Bachelor dasselbe Schicksal. Damals ging es im Special um die anhaltende Gesundheitskrise.

Anzeige

ProSieben/Rankin Eines der Plakate für die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte (rechts) und die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann beim Bachelor-Auftakt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de