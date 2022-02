Dascha Carriero (21) ist voller Sorge. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist gebürtige Ukrainerin, doch lebt seit einigen Jahren in Deutschland. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund ist sie hier glücklich, aber aufgrund der aktuellen Lage in ihrem Heimatland ist sie nun ziemlich besorgt: Denn der größte Teil ihrer Familie lebt in der Ukraine. In einem rührenden Post drückte Dascha jetzt ihre Sorge um ihre Angehörigen aus.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Influencerin eine Reihe Bilder, die ihre Verbundenheit zu ihrer Heimat widerspiegeln. "Ich bin eine waschechte Ukrainerin und darauf bin ich sehr stolz", schrieb sie unter dem Post. Doch die derzeitige Situation beängstigt sie zurzeit sehr: "Ich habe meine ganze Familie dort, die ich Jahr für Jahr besucht habe. Ab heute muss ich Angst haben, alles zu verlieren, was mir Halt gibt."

Weiter wandte sich Dascha an alle Menschen in der Ukraine und an diejenigen, die dort ebenfalls wie sie Familie haben. "Zusammen sind wir stark. Mögen alle Menschen wieder ihr Glück finden und ihre Familien behalten", hoffte sie unter ihrem Beitrag.

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha Carriero, Model

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha Carriero, GNTM-Kandidatin

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha Carriero, Ex-GNTM-Kandidatin

