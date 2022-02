Die deutsche Schönheitskönigin Miriam Rautert (25) nahm 2021 an der 16. Staffel von Heidi Klums (48) Castingshow Germany's next Topmodel teil und belegte den 18. Platz. Die Berlinerin arbeitet aber auch ohne den GNTM-Sieg hauptberuflich als Model und hat sogar ein eigenes Unternehmen gegründet. Und auch in ihrem Privatleben läuft es im Moment so richtig rund: Im Promiflash-Interview berichtete Miriam jetzt, dass sie mit ihrem Freund zusammengezogen ist – und der ist kein Unbekannter...

Gegenüber Promiflash gab Miriam jetzt ein Beziehungsupdate. "Mein Freund und ich sind gerade in unsere absolute Traumwohnung gezogen und super-glücklich", schwärmte Miriam und fügte hinzu: "Dieses Jahr werden wir zwar auch viel unterwegs sein und reisen, so ist jedenfalls der Plan, aber unser Heim hier in Berlin bleibt trotzdem unsere Base."

Aber wer ist der attraktive Mann an Miriams Seite denn eigentlich? Die ehemalige GNTM-Kandidatin geht mit dem Profifußballer Thiemo-Jérôme Kialka (33) durchs Leben. Der Hottie spielte unter anderem schon beim 1. FC Köln II oder auch beim VfL 93 Hamburg. Inzwischen hat der Kicker – genau wie seine Miriam – ein eigenes Unternehmen gegründet.

Anzeige

Instagram / miriam Miriam Rautert im Februar 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / miriam Miriam, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / romee Thiemo-Jérôme Kialka im Juli 2021 in Den Haag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de