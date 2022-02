Die 17. Germany's next Topmodel-Staffel ist in vollem Gange! Im Moment sucht Heidi Klum (48) erneut nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Dabei zeigt sich die Chefjurorin im TV stets nahbar – kurzum ein Superstar zum Anfassen. Aber wie oft bekommen die GNTM-Kandidatinnen Heidi am Set eigentlich tatsächlich zu Gesicht? Promiflash hat bei der Ex-Kandidatin Miriam Rautert (25) aus der 16. Staffel nachgefragt...

"Heidi bekommt man relativ selten bis gar nicht zu sehen", berichtete Miriam gegenüber Promiflash jetzt von ihren eigenen Erfahrungen am GNTM-Set und fügte hinzu: "Wir haben sie immer dann gesehen, wenn der Zuschauer auch mit uns zusammen sieht." Allerdings habe es während der Dreharbeiten nicht eine einzige Situation gegeben, in der Miriam Heidi abseits der Kameras gesehen habe.

Allerdings sei Miriam Heidi deshalb keinesfalls böse – im Gegenteil. "Das ist okay und verständlich", stellte das Model nämlich stattdessen klar und betonte zudem: "Für Heidi ist es ja auch nur ein Job." Und wie seht ihr das? Nehmt an der Umfrage am Ende des Artikels teil!

Instagram / miriam Miriam Rautert im Dezember 20́21

MEGA Heidi Klum am Set der neuen "Germany's next Topmodel"-Staffel 2022

Instagram / miriam Miriam Rautert, ehemalige GNTM-Kandidatin

